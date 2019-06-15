بعد ترامب.. بريطانيا تتهم دولة مُسلمة بتنفيذ هجوم ناقلتي النفط

رام الله - دنيا الوطناتهمت بريطانيا، إيران والحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، بتنفيذ الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان، قائلةً إنه لا يمكن لأي بلد أو جهة أخرى غير رسمية القيام بذلك.وقالت وزارة الخارجية البريطانية، وفق وكالة (سبوتنك): إنه بعد دراسة الظروف الخاصة (لما حدث)، خلصت بريطانيا إلى أنه، مع احتمال شبه مؤكد، بأن أحد أفرع القوات المسلحة الإيرانية هاجم الناقلات، ولا يمكن لأي أحد آخر، لا تدعمه الدولة، أن يتحمل مسؤولية ذلك.وأكدت الوزارة، أن إيران قامت في السابق بهجمات على ناقلات النفط، مضيفةً: "التحقيق الذي أجرته الإمارات العربية المتحدة بشأن الهجمات على ناقلات النفط في 12 أيار/ مايو، أظهر أن المتورط مرتبط بدولة، نحن واثقون من أن إيران مسؤولة عن هذا الهجوم".وكانت وسائل إعلام إيرانية وعربية، ذكرت في وقت سابق أمس الخميس، بوقوع انفجارات في خليج عمان، وأن ناقلتي نفط قد تعرضتا لهجوم.