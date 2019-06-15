شؤون فلسطينية

بركة: حماس ستُشارك بمؤتمر بيروت وفصائل المنظمة.. والمشاركة العربية بورشة المنامة "طعنة"

بركة: حماس ستُشارك بمؤتمر بيروت وفصائل المنظمة.. والمشاركة العربية بورشة المنامة "طعنة"
علي بركة
خاص دنيا الوطن - هيثم نبهان
أكد عضو مكتب العلاقات العربية والإسلامية في حركة (حماس)، على بركة، أن حركته ستشارك في مؤتمر بيروت، الذي سيعقد بالتزامن مع "ورشة البحرين"، بمشاركة جميع الفصائل الفلسطينية، بما فيها فصائل منظمة التحرير.

وقال بركة في تصريحات لـ"دنيا الوطن": إن حماس شاركت في المؤتمر العربي العام، الذي عُقد في بيروت، في الثاني من الشهر الجاري، لمناهضة (صفقة القرن) والذي دعت له أربع جهات عربية ودولية.

وشدّد على أنه تم في هذا المؤتمر، الاتفاق على عقد مؤتمر عربي عام، تحضره قيادات عربية وإسلامية وفلسطينية، لمناهضة (صفقة القرن) وورشة البحرين. 

وقال: "حركة حماس والفصائل بما فيها فصائل منظمة التحرير ستشارك في مؤتمر بيروت، الذي سُيعقد قريباً، تزامناً مع (ورشة المنامة)، وذلك بعد التنسيق والمشاورات فيما بينها، حيث تم الاتفاق على دعوة حميع الفصائل للمشاركة، والجميع وافق على ذلك.  

وفيما يتعلق بمشاركة مصر والأردن، في الورشة، أكد عضو مكتب العلاقات العربية والإسلامية في حركة حماس، رفض حركته مشاركة أي دولة عربية أو إسلامية، معتبراً ذلك تطبيعاً مع إسرائيل، وخضوعاً للإملاءات الأمريكية.

ووصف بركة المشاركة العربية في ورشة المنامة، بأنها "طعنة" للقضية الفلسطينية، مطالباً كل الدول العربية بمقاطعة الورشة بغض النظر عن الأسماء.

وقال: إن "المشاركة العربية في الورشة، تشجع الاحتلال على مواصلة عدوانه بحق الشعب الفلسطيني، وبنهاية الأمر، لن تغير الواقع والحقيقة، وسيبقى الاحتلال باطلاً في فلسطين بغض النظر عمن سيحضر هذه الورشة".

وشدّد بركة على أن أي قرارت تصدر عن "ورشة البحرين" الاقتصادية، لن تلزم الشعب الفلسطيني والمقاومة، بأي شيء، مشيراً إلى أن هناك خطراً كبيراً على قضية اللاجئين، و(صفقة القرن) تستهدف شطب حق العودة، وتصفية هذه القضية، على حساب الدول المضيفة، بأن يكون هناك توطين في بعض الدول العربية، وإعادة توطين في دول أخرى، وتهجير عدد من اللاجئين الفلسطينيين من بعض الدول إلى أخرى عربية أو غير ذلك.

وتابع: "نحن كلاجئين نرفض التوطين والتهجير والوطن البديل، ونتمسك بحق العودة، وهذا الحق لا يسقط بالتقادم، ولا تملك أي دولة في العالم إسقاط هذا الحق أو المساومة عليه".

ورحب بركة بدعوة الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله من أجل حوار لبناني فلسطيني، لبحث مسألة التوطين، داعياً الدول العربية المضيفة، لوضع استراتيجية لمراجعة التوطين، ودعم حق العودة.

أخبار ذات صلة

قيادي بالشعبية: الكرسي غالٍ جداً لدى فتح وحماس.. وورشة البحرين ستبحث آلية التوطين

قيادي بالشعبية: الكرسي غالٍ جداً لدى فتح وحماس.. وورشة البحرين ستبحث آلية التوطين

موقع إسرائيلي يكشف تفاصيل حدث &#34;غير عادي&#34; على حدود غزة

موقع إسرائيلي يكشف تفاصيل حدث "غير عادي" على حدود غزة

السلطات الأمريكية تُفرج عن الدكتور الفلسطيني عبد الحليم الأشقر

السلطات الأمريكية تُفرج عن الدكتور الفلسطيني عبد الحليم الأشقر

الطقس: ارتفاع جديد يطرأ على درجات الحرارة

الطقس: ارتفاع جديد يطرأ على درجات الحرارة

أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم السبت

أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم السبت

لماذا غاب السنوار عن لقاء قيادة حماس بملادينوف؟

لماذا غاب السنوار عن لقاء قيادة حماس بملادينوف؟

التربية والتعليم توقف موظفاً عن العمل بعد حضور المستوطنين لزفاف نجله

التربية والتعليم توقف موظفاً عن العمل بعد حضور المستوطنين لزفاف نجله

ناصر: تهديدات قادة الاحتلال ضد قطاع غزة لن تنال من عزيمة شعبنا

ناصر: تهديدات قادة الاحتلال ضد قطاع غزة لن تنال من عزيمة شعبنا

التعليقات

الدنيا حكايات

بطولات أردنية وفلسطينية من قلب الهزيمة

بطولات أردنية وفلسطينية من قلب الهزيمة

شؤون فلسطينية

التربية والتعليم توقف موظفاً عن العمل بعد حضور المستوطنين لزفاف نجله

التربية والتعليم توقف موظفاً عن العمل بعد حضور المستوطنين لزفاف نجله

ناصر: تهديدات قادة الاحتلال ضد قطاع غزة لن تنال من عزيمة شعبنا

ناصر: تهديدات قادة الاحتلال ضد قطاع غزة لن تنال من عزيمة شعبنا

الأحمد يلتقي عضو المكتب السياسي لحركة أمل محمد الجباوي

الأحمد يلتقي عضو المكتب السياسي لحركة أمل محمد الجباوي

الأحمد: مؤتمر البحرين أُفرغ من مضمونه بنسبة 90% لعدم مشاركة فلسطين ولبنان

الأحمد: مؤتمر البحرين أُفرغ من مضمونه بنسبة 90% لعدم مشاركة فلسطين ولبنان

أبو ظريفة: لن نقبل باستمرار مماطلة الاحتلال تنفيذ إجراءات تخفيف الحصار

أبو ظريفة: لن نقبل باستمرار مماطلة الاحتلال تنفيذ إجراءات تخفيف الحصار

فتح تفصل قيادي بالحركة شارك المستوطنين بزفاف نجله برام الله

فتح تفصل قيادي بالحركة شارك المستوطنين بزفاف نجله برام الله

الجيش الإسرائيلي يُطالب بوقف &#34;الصواريخ التحذيرية&#34; في قصف المباني بغزة

الجيش الإسرائيلي يُطالب بوقف "الصواريخ التحذيرية" في قصف المباني بغزة

بحر: المقاومة لن تسمح للاحتلال بالالتفاف على تفاهمات التهدئة

بحر: المقاومة لن تسمح للاحتلال بالالتفاف على تفاهمات التهدئة

منوعات

صورة نادرة من حفل زفاف إنعام سالوسة.. زوجها مخرج شهير

صورة نادرة من حفل زفاف إنعام سالوسة.. زوجها مخرج شهير

بفستان أسود قصير.. ليلى علوى تخطف الأنظار فى مهرجان طرابلس

بفستان أسود قصير.. ليلى علوى تخطف الأنظار فى مهرجان طرابلس

رامز جلال ينشر صورة مع &#34;أمح&#34;: أنا دخلت التاريخ

رامز جلال ينشر صورة مع "أمح": أنا دخلت التاريخ

مادونا أحضرتْ طائرة خاصة لجولتها العالمية.. ورفضت ركوبها لهذا السبب

مادونا أحضرتْ طائرة خاصة لجولتها العالمية.. ورفضت ركوبها لهذا السبب

فرقة كورية تُعيد &#34;إنت معلم&#34; للصدارة.. شاهد كيف؟

فرقة كورية تُعيد "إنت معلم" للصدارة.. شاهد كيف؟

إطلالة صيفية مثيرة للجين عمران بالقرب من أحد المسابح

إطلالة صيفية مثيرة للجين عمران بالقرب من أحد المسابح

تطور صادم في قضية الفيديوهات الفاضحة لمنى فاروق وشيماء الحاج مع خالد يوسف

تطور صادم في قضية الفيديوهات الفاضحة لمنى فاروق وشيماء الحاج مع خالد يوسف

إليسا تثير قلق جمهورها بصورة مع طبيبتها الخاصة

إليسا تثير قلق جمهورها بصورة مع طبيبتها الخاصة

نجمة أمريكية حائزة على&#34;الأوسكار&#34; تكشف تعرضها للاغتصاب

نجمة أمريكية حائزة على"الأوسكار" تكشف تعرضها للاغتصاب

النيابة المصرية تصدر أمرًا عاجلًا بضبط وإحضار فاروق الفيشاوي

النيابة المصرية تصدر أمرًا عاجلًا بضبط وإحضار فاروق الفيشاوي

عربي

سقوط صاروخ قرب السفارة الأمريكية في بغداد

سقوط صاروخ قرب السفارة الأمريكية في بغداد

قناة إسرائيلية تبث تقرير تلفزيوني من &#34;عاصمة&#34; تنظيم الدولة بسوريا

قناة إسرائيلية تبث تقرير تلفزيوني من "عاصمة" تنظيم الدولة بسوريا

أول رائد فضاء عربي سينطلق للمريخ بمسبار الأمل

أول رائد فضاء عربي سينطلق للمريخ بمسبار الأمل

بيان عاجل من مجلس النواب المصري للحكومة حول الليمون

بيان عاجل من مجلس النواب المصري للحكومة حول الليمون