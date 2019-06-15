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الجبير: تصرفات إيران "لا عقلانية"

الجبير: تصرفات إيران "لا عقلانية"
عادل الجبير
رام الله - دنيا الوطن
وصف وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية، عادل الجبير، تصرفات إيران بـ (اللاعقلانية)، مؤكداً على أنه لا أحد يريد الحرب، لكن الأمر يعود لطهران.

وشدد الجبير، لـ (CNN) على ضرورة، أن تقرر إيران إن كانت "ثورة أم دولة"، مشيراً إلى أن الأمر يرجع إلى الإيرانيين "لأنهم يقومون بالتصعيد".

وقال: "لقد أوضحنا للإيرانيين عن طريق رسائل، وأمريكا أيضاً وجهت رسائل عن طريق دول أخرى، مفادها ألا أحد يريد الحرب، ويجب على الإيرانيين ألا يميلوا إليها".

وتابع: "الرسالة كانت واضحة بأننا سندافع عن اهتماماتنا، ولن نسمح لإيران بالقيام بالعنف ضدنا، ونريد تجنب الحرب بجميع الطرق، لأن الجميع يخسر في الحرب".

وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية، على أن المملكة تتفق مع الولايات المتحدة في أن إيران تقف وراء الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان، مشيراً إلى أن الجميع يحاول تجنب الحرب باستثناء إيران.

وأكمل: "نحاول استخدام الدبلوماسية والعقوبات الاقتصادية، لكي تقوم إيران بفعل الصواب، ولكي نوضح لإيران أن سلوكياتها غير مقبولة".

وقال الجبير: إن الرياض تجري مشاورات مع واشنطن وحلفائها حول الخطوة التي يجب الأخذ بها، مشيراً إلى أن "العالم يجب أن يوصل لإيران رسالة، مفادها أن أعمالها العدوانية وهجومها على السفن التجارية، وتوفيرها الصواريخ الباليستية للجماعات الإرهابية، مثل حزب الله، غير مقبولة"، وفق تعبيره.

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