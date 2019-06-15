دولي

الحكومة الإسرائيلية تُصوت على تسمية "هضبة ترامب" بمرتفعات الجولان

الحكومة الإسرائيلية تُصوت على تسمية "هضبة ترامب" بمرتفعات الجولان
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر، أن تصوت الحكومة الإسرائيلية في جلستها الأسبوعية يوم الأحد على تسمية مستوطنة جديدة باسم "هضبة ترامب" أو "مرتفعات ترامب" في مرتفعات الجولان السورية المحتلة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الحكومة الإسرائيلية ستصادق الأحد 16 حزيران/ يونيو على إنشاء تجمع سكاني جديد "هضبة ترامب" الذي يحمل اسم الرئيس الأمريكي في مرتفعات الجولان، عرفاناً من حكومة تل أبيب باعتراف ترامب بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، وفق (روسيا اليوم).

وأوضح الإعلام الإسرائيلي، أن جلسة الحكومة الإسرائيلية، ستعقد في تجمع سيلا في مرتفعات الجولان، حيث سيصادقون على إنشاء التجمع الجديد.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أذار/ مارس 2019 إعلاناً يعترف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان، وقال ترامب حينها في البيت الأبيض، وإلى جانبه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "لقد جرى التخطيط لهذا الأمر منذ فترة".

ووصف نتنياهو الاعتراف بـ"التاريخي"، وصرح بأن "مرتفعات الجولان ستظل إلى الأبد تحت السيطرة الإسرائيلية"، مشدداً على أن تل أبيب" لن تتخلى عنها أبدا.

وفي منتصف تشرين الأول/ نوفمبر 2018، صوتت الولايات المتحدة للمرة الأولى ضد قرار أممي، يعتبر ضم إسرائيل للجولان "لاغيا وليس في محله"، وكانت واشنطن لأول مرة تتخذ هذا الموقف.

وتعتبر الهضبة التي كانت قبل ذلك جزءاً من محافظة القنيطرة السورية، حسب القانون الدولي، أرضاً محتلة، ويسري عليها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 لعام 1967، الذي ينص على ضرورة انسحاب إسرائيل منها.

أخبار ذات صلة

بعد ترامب.. بريطانيا تتهم دولة مُسلمة بتنفيذ هجوم ناقلتي النفط

بعد ترامب.. بريطانيا تتهم دولة مُسلمة بتنفيذ هجوم ناقلتي النفط

(CNN): إيران أطلقت صاروخاً على طائرة أمريكية مسيرة قبل تفجير الناقلتين

(CNN): إيران أطلقت صاروخاً على طائرة أمريكية مسيرة قبل تفجير الناقلتين

ترامب يتهم إيران بتنفيذ هجوم ناقلتي النفط بالخليج

ترامب يتهم إيران بتنفيذ هجوم ناقلتي النفط بالخليج

ترامب: لا أمريكا ولا إيران مستعدتان لإبرام اتفاق

ترامب: لا أمريكا ولا إيران مستعدتان لإبرام اتفاق

المتحدثة باسم البيت الأبيض تترك منصبها وترامب يصفها بالرائعة

المتحدثة باسم البيت الأبيض تترك منصبها وترامب يصفها بالرائعة

شاهد: لقطات لبحارة ناقلة النفط بعد إنقاذهم من الاستهداف بخليج عُمان

شاهد: لقطات لبحارة ناقلة النفط بعد إنقاذهم من الاستهداف بخليج عُمان

أوغلو: أبعدنا حادثة مقتل خاشقجي عن علاقتنا مع السعودية

أوغلو: أبعدنا حادثة مقتل خاشقجي عن علاقتنا مع السعودية

سفاح نيوزيلندا يفاجئ العالم بتصريح جريء

سفاح نيوزيلندا يفاجئ العالم بتصريح جريء

التعليقات

الدنيا حكايات

بطولات أردنية وفلسطينية من قلب الهزيمة

بطولات أردنية وفلسطينية من قلب الهزيمة

شؤون فلسطينية

التربية والتعليم توقف موظفاً عن العمل بعد حضور المستوطنين لزفاف نجله

التربية والتعليم توقف موظفاً عن العمل بعد حضور المستوطنين لزفاف نجله

ناصر: تهديدات قادة الاحتلال ضد قطاع غزة لن تنال من عزيمة شعبنا

ناصر: تهديدات قادة الاحتلال ضد قطاع غزة لن تنال من عزيمة شعبنا

الأحمد يلتقي عضو المكتب السياسي لحركة أمل محمد الجباوي

الأحمد يلتقي عضو المكتب السياسي لحركة أمل محمد الجباوي

الأحمد: مؤتمر البحرين أُفرغ من مضمونه بنسبة 90% لعدم مشاركة فلسطين ولبنان

الأحمد: مؤتمر البحرين أُفرغ من مضمونه بنسبة 90% لعدم مشاركة فلسطين ولبنان

أبو ظريفة: لن نقبل باستمرار مماطلة الاحتلال تنفيذ إجراءات تخفيف الحصار

أبو ظريفة: لن نقبل باستمرار مماطلة الاحتلال تنفيذ إجراءات تخفيف الحصار

فتح تفصل قيادياً بالحركة شارك المستوطنون بزفاف نجله برام الله

فتح تفصل قيادياً بالحركة شارك المستوطنون بزفاف نجله برام الله

الجيش الإسرائيلي يُطالب بوقف &#34;الصواريخ التحذيرية&#34; في قصف المباني بغزة

الجيش الإسرائيلي يُطالب بوقف "الصواريخ التحذيرية" في قصف المباني بغزة

بحر: المقاومة لن تسمح للاحتلال بالالتفاف على تفاهمات التهدئة

بحر: المقاومة لن تسمح للاحتلال بالالتفاف على تفاهمات التهدئة

منوعات

صورة نادرة من حفل زفاف إنعام سالوسة.. زوجها مخرج شهير

صورة نادرة من حفل زفاف إنعام سالوسة.. زوجها مخرج شهير

بفستان أسود قصير.. ليلى علوى تخطف الأنظار فى مهرجان طرابلس

بفستان أسود قصير.. ليلى علوى تخطف الأنظار فى مهرجان طرابلس

رامز جلال ينشر صورة مع &#34;أمح&#34;: أنا دخلت التاريخ

رامز جلال ينشر صورة مع "أمح": أنا دخلت التاريخ

مادونا أحضرتْ طائرة خاصة لجولتها العالمية.. ورفضت ركوبها لهذا السبب

مادونا أحضرتْ طائرة خاصة لجولتها العالمية.. ورفضت ركوبها لهذا السبب

فرقة كورية تُعيد &#34;إنت معلم&#34; للصدارة.. شاهد كيف؟

فرقة كورية تُعيد "إنت معلم" للصدارة.. شاهد كيف؟

إطلالة صيفية مثيرة للجين عمران بالقرب من أحد المسابح

إطلالة صيفية مثيرة للجين عمران بالقرب من أحد المسابح

تطور صادم في قضية الفيديوهات الفاضحة لمنى فاروق وشيماء الحاج مع خالد يوسف

تطور صادم في قضية الفيديوهات الفاضحة لمنى فاروق وشيماء الحاج مع خالد يوسف

إليسا تثير قلق جمهورها بصورة مع طبيبتها الخاصة

إليسا تثير قلق جمهورها بصورة مع طبيبتها الخاصة

نجمة أمريكية حائزة على&#34;الأوسكار&#34; تكشف تعرضها للاغتصاب

نجمة أمريكية حائزة على"الأوسكار" تكشف تعرضها للاغتصاب

النيابة المصرية تصدر أمرًا عاجلًا بضبط وإحضار فاروق الفيشاوي

النيابة المصرية تصدر أمرًا عاجلًا بضبط وإحضار فاروق الفيشاوي

عربي

سقوط صاروخ قرب السفارة الأمريكية في بغداد

سقوط صاروخ قرب السفارة الأمريكية في بغداد

قناة إسرائيلية تبث تقرير تلفزيوني من &#34;عاصمة&#34; تنظيم الدولة بسوريا

قناة إسرائيلية تبث تقرير تلفزيوني من "عاصمة" تنظيم الدولة بسوريا

أول رائد فضاء عربي سينطلق للمريخ بمسبار الأمل

أول رائد فضاء عربي سينطلق للمريخ بمسبار الأمل

بيان عاجل من مجلس النواب المصري للحكومة حول الليمون

بيان عاجل من مجلس النواب المصري للحكومة حول الليمون