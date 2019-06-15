موقع إسرائيلي يكشف تفاصيل حدث "غير عادي" على حدود غزة

رام الله - دنيا الوطن

كشف موقع (0404) الإسرائيلي، تفاصيل حدث وصفه بـ "غير العادي" وقع على حدود قطاع غزة خلال مسيرات العودة الأسبوعية.



وقال الموقع، إن شاباً فلسطينياً، قام بإلقاء عبوات متفجرة على قوات الجيش الإسرائيلي قرب السياج في قطاع غزة، دون أن يسبب ذلك إصابات في صفوف الجنود.وأوضح الموقع، أن قوات جيش الاحتلال، أطلقت النار نحوه وأصيب بجروح خطيرة جداً، وذلك خلال التظاهرات التي نظمت يوم الجمعة شرقي غزة.ومنذ آذار/ مارس العام الماضي، ينظم فلسطينيو غزة مسيرات سلمية "مسيرات العودة" قرب السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع.