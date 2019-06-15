شؤون فلسطينية

السلطات الأمريكية تُفرج عن الدكتور الفلسطيني عبد الحليم الأشقر

السلطات الأمريكية تُفرج عن الدكتور الفلسطيني عبد الحليم الأشقر
رام الله - دنيا الوطن
أفرجت السلطات الأمريكية، اليوم السبت، عن الدكتور الفلسطيني عبد الحليم الأشقر، وذلك بعد محاولات لتسليمه للاحتلال الإسرائيلي الأسبوع الماضي.

وقال الأشقر، لـ "دنيا الوطن"، إن السلطات الأمريكية أفرجت صباح السبت عنه، ووضعت في قدمه جهاز تتبع، مشيراً إلى أن ذلك يمثل إطلاق سراح مشروط بمغادرة الولايات المتحدة.

يذكر أن السلطات الأمريكية تعتقل الأشقر منذ أحد عشر عاماً، وكانت تعتزم تسليمه للاحتلال الإسرائيلي؛ إلا أن القضاء الأمريكي منع ذلك.

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