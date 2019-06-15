الطقس: ارتفاع جديد يطرأ على درجات الحرارة

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 28-20 30-21 28-20 بيت لحم 28-20 30-21 28-20 رام الله والبيرة 27-19 29-20 27-19 طولكرم 29-21 31-23 29-22 نابلس 30-21 32-22 30-21 قلقيلية 29-21 31-23 29-22 جنين 32-22 34-22 32-22 سلفيت 28-20 30-21 28-20 طوباس 32-22 34-22 32-22 روابي 30-21 32-22 30-21 الخليل 27-19 28-20 27-19 غزه 28-22 30-24 28-23 أريحا 37-27 38-27 37-27 خانيونس 28-22 30-24 28-23 الأغوار الشمالية 35-25 36-25 35-25 رفح 29-21 31-23 29-22

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية، حاراً نسبياً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة، يكون الجو معتدلاً في معظم المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الأحد، يكون الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية، حاراً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود ثلاث درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.يوم الاثنين يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.يوم الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة؛ لتبقى أعلى معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: