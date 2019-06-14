شؤون فلسطينية

لماذا غاب السنوار عن لقاء قيادة حماس بملادينوف؟

لماذا غاب السنوار عن لقاء قيادة حماس بملادينوف؟
يحيى السنوار
خاص - دنيا الوطن - أحمد العشي
كشف سهيل الهندي عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، سبب عدم تواجد يحيى السنوار قائد الحركة في قطاع غزة، خلال اللقاء الذي جمع إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة اليوم الجمعة، مع نيكولاي ملادينوف مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام.

وأوضح الهندي في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن"، أن سبب عدم تواجد السنوار في اللقاء بين هنية وملادينوف، يأتي في اطار الترتيبات التي تضعها حركة حماس في استقبال الوفود التي تأتي الى قطاع غزة.

وفيما يتعلق بالتصعيد الإسرائيلي الأخير، أكد سهيل الهندي عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن المقاومة الفلسطينية على استعداد تام تجاه أي تصعيد إسرائيلي، منوها إلى انها لن تقف مكتوفة الايدي تجاه استمرار التغول الإسرائيلي في سياساته تجاه أبناء الشعب الفلسطيني.

وأشار الهندي، إلى أن المقاومة الفلسطينية ملتزمة بتفاهمات التهدئة مادام التزم بها الاحتلال الإسرائيلي، لافتا إلى أنه تم قطع شوط كبير من هذه التفاهمات.

وقال الهندي: "إن المقاومة الفلسطينية ليست معنية في التصعيد أن الحرب مع الاحتلال الإسرائيلي، وإنما تحرص كل الحرص على رفع المعاناة والحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وملتزمون ما التزم الاحتلال".

وحول زيارة الوفود إلى قطاع غزة، أوضح الهندي أنه من المتوقع ان يصل الوفد الأمني المصري والقطري إلى قطاع غزة، خلال الأيام المقبلة، لبحث ملف تفاهمات التهدئة، والمصالحة الفلسطينية، مبينا ان الوفد المصري سيكون معنيا بملف المصالحة بالدرجة الأولى، اما الوفد القطري فهو معني بملف التفاهمات.

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