التربية وتوقف موظفاً عن العمل بعد حضور المستوطنين لزفاف نجله

رام الله - دنيا الوطناستهجنت وزارة التربية والتعليم اليوم - في بيان شديد اللهجة – ما شهده حفل زواج أحد أبناء العاملين في إحدى مديرياتها من مشاركة مستوطنين، معتبرة أن الحدث انتهاك صارخ لكل الأعراف والقيم وطنياً وتربوياً وإدارياً، وهو ما ستتعامل معه الوزارة بكل حزم وفاء لدماء شهدائنا ومعاناة أسرانا.وأكدت "التربية" أنها بادرت إلى وقف الموظف عن العمل وتشكيل لجنة تحقيق باشرت عملها فعلياً، مع التزام الوزارة بالتعاطي مع الموضوع بكل شفافية ومكاشفة.وجددت الوزارة تأكيدها على أن صوْن القيم الوطنية والوفاء لها هو نهج أصيل، ومرتكز رئيس لم –ولن- يكون بأي حال من الأحوال موضع نقاش، وأنها لن تتهاون مع كل اختراق لهذا المبدأ وستتعامل بكل حزم مع أي تجاوز.