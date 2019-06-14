الأحمد يلتقي عضو المكتب السياسي لحركة أمل محمد الجباوي

رام الله - دنيا الوطن

التقى عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد اليوم الجمعة، عضو المكتب السياسي لحركة امل محمد الجباوي بحضور سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور وأمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي أبو العردات.







وجرى خلال اللقاء استعراض للاوضاع الفلسطينية العامة وضرورة توحيد الجهود الفلسطينية والعربية لمواجهة الصفقات والمشاريع التي تستهدف انهاء المشروع الوطني الفلسطيني وتصفية القضية الفلسطينية.







وتم التأكيد على تعزيز التعاون والتنسيق اللبناني الفلسطيني المشترك.