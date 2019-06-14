شؤون فلسطينية

أبو ظريفة: لن نقبل باستمرار مماطلة الاحتلال تنفيذ إجراءات تخفيف الحصار

أبو ظريفة: لن نقبل باستمرار مماطلة الاحتلال تنفيذ إجراءات تخفيف الحصار
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريفة، استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار حتى تحقق أهدافها التي انطلقت من أجلها.

وشدد أبو ظريفة في كلمة القوى الوطنية والإسلامية في مخيم العودة شمال قطاع غزة في جمعة لا لضم الضفة على أن الإدارة الأميركية لن تستطيع أن تمرر مشروعها المسمى بصفقة ترامب، منوهاً إلى أن المجتمع الدولي يواصل سياسة الكيل بمكيالين وينحاز إلى جانب دولة الاحتلال الإسرائيلي التي تواصل انتهاكها لقرارات الشرعية الدولية.

ودعا القيادي في الجبهة الديمقراطية الرئيس محمود عباس للدعوة لاجتماع الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية، للاتفاق على خطوات إسقاط الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية، والاتفاق على إستراتيجية نضالية بديلة، إستراتيجية الخروج من اتفاق أوسلو وتطبيق قرارات المجلس الوطني الفلسطيني (30/4/2018) بما فيها سحب الاعتراف بدولة الاحتلال وإعادة تحديد العلاقة مع الاحتلال ووقف التنسيق الأمني ووقف العمل ببروتوكول باريس الاقتصادي.

وجدد أبو ظريفة دعوته للدول العربية إلى عدم جعل أراضيها منصات لتمرير صفقة ترامب الهادفة لتصفية المسألة الفلسطينية والحقوق الوطنية لشعبنا.

وختم أبو ظريفة كلمته، بالقول نحن ملتزمون بما هو مطلوب منا في إجراءات تخفيف الحصار، والتزامنا مرتبط بمدى التزام الاحتلال الإسرائيلي، وعلى إسرائيل الالتزام بتنفيذ تخفيف الحصار عن قطاع غزة، ولن نقبل باستمرار تلكؤه ومماطلته.

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