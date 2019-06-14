الأحمد يلتقي نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

التقى عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة فتح عزام الاحمد اليوم الخميس، وفداً من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.







وكان الوفد برئاسة نائب الامين العام للجبهة فهد سليمان بحضور عضو اللجنة المركزية لحركة فتح سمير الرفاعي، سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية اشرف دبور وامين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي ابو العردات. ضم وفد الجبهة اعضاء المكتب السياسي علي فيصل، عدنان يوسف وابراهيم النمر.





رام الله - دنيا الوطنوجرى خلال اللقاء بحث الاوضاع في الاراضي الفلسطينية المحتلة وخصوصا في مدينة القدس، والتأكيد على ضرورة توحيد الجهود لمواجهة السياسات الامريكية الاسرائيلية الهادفة الى انهاء مشروعنا الوطني وتصفية القضية الفلسطينية مع التأكيد على المسلمات الفلسطينية وفي مقدمتها ان منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا الفلسطيني وقائدة نضال شعبنا والعمل على تعزيز وحدة شعبنا بكل اطيافه وفئاته في اطارها.وجرى البحث في سبل مواجهة صفقة القرن والتأكيد على الموقف الفلسطيني الموحد الرافض لانعقاد ورشة العمل الامريكية في البحرين نهاية الشهر الجاري.