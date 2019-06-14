شؤون فلسطينية

فتح تفصل قيادي بالحركة شارك المستوطنين بزفاف نجله برام الله

فتح تفصل قيادي بالحركة شارك المستوطنين بزفاف نجله برام الله
جانب من مشاركة المستوطنين
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت مفوضية التعبئة والتنظيم في حركة فتح، مساء الجمعة، بيان صحفي، حول لجنة التحقيق مع رئيس مجلس قروي دير قديس بعد حضور عدد من المستوطنين لزفاف نجله.

وقالت المفوضية، إن اللجنة المكلفة في التحقيق مع راضي ناصر رئيس مجلس قروي دير قديس والمكونة من اقليم رام الله والبيرة  و مفوضية التعبئة والتنظيم، قررت فصله بشكل قطعي من الحركة.

وأوضح البيان، أن الحركة ستعمل على حجب الثقة عنه في المجلس القروي دير قديس لأنه مرشحها بالمجلس، كما ستحيل أسماء الذين شاركوا في العرس مع المستوطنين في دير قديس إلى الجهات الأمنية المختصة لأخذ المقتضى القانوني بحقهم.

يذكر أن مجموعة من المستوطنين شاركوا بحفل زفاف نجل القيادي بفتح أمس الخميس، حيث انتشرت صوراً لمشاركتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

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