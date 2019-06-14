الجيش الإسرائيلي يُطالب بوقف "الصواريخ التحذيرية" في قصف المباني بغزة

رام الله - دنيا الوطن

قالت القناة الإسرائيلية الـ 12، إن الجيش الإسرائيلي يطالب بإيقاف التحذيرات التي تسبق مهاجمة المباني، والمعروفة بالصواريخ التحذيرية التي تُطلقها طائرات الاستطلاع.





وأوضح القناة، أن الجيش الإسرائيلي يطالب بذلك حتى لو كانت هناك خسائر كبيرة، محذراً من أن الوضع في قطاع غزة أصبح أكثر تقلباً من أي وقت مضى.





وأضافت القناة: "يقول الجيش الإسرائيلي أننا أمام نشاط مكثف في غزة، لذا يستعد لتغيير السياسة تجاه حماس ويتوقع أن يوصي الجيش الحكومة بعمل أكثر صرامة هناك".



من ناحيتها، قالت قناة كان الإسرائيلية، إن المسؤولين الإسرائيليين يشيرون إلى أن موعد إدخال الأموال القطرية سيتم تحديده وفقًا للوضع على الأرض.