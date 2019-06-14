شؤون فلسطينية

صحيفة: حماس أكدت لملادينوف أن الفصائل لا علاقة لها بآخر صاروخين

صحيفة: حماس أكدت لملادينوف أن الفصائل لا علاقة لها بآخر صاروخين
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة (القدس) ما قالته إنه تفاصيل اللقاء الذي جمع إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وعدد من قيادات الحركة، مع نيكولاي ملادينوف المبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط في قطاع غزة صباح الجمعة.

وأوضحت الصحيفة، وفق مصادر لم تسمها، أن حماس أكدت للمبعوث الأممي أنه لا علاقة لأي من الفصائل بإطلاق الصاروخين الأخيرين من غزة تجاه المستوطنات المحاذية لحدود القطاع، وأنها تتابع من يقف خلف إطلاقهما، وأنها لن تسمح بإفشال الجهود المستمرة لتثبيت تفاهمات التهدئة وتنفيذها.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هنية أوضح لملادينوف أن حركته ومعها جميع الفصائل معنية باستمرار الجهود الحالية، ومنحها مزيداً من الوقت حتى تتقدم خطوةً بخطوة إلى الأمام، وصولاً للهدف الرئيسي منها، المتمثل في كسر الحصار بشكل كامل، وتحقيق كافة مطالب الشعب الفلسطيني.

وطالب هنية ملادينوف، بالضغط بشكل أكبر على الاحتلال لإلزامه بتفاهمات التهدئة، ووقف عملية فتح وإغلاق الساحل البحري وتقليص مساحة الصيد بذرائع واهية، والعمل على إدخال البضائع التي يصنفها الاحتلال بانها ذات استخدام مزدوج، والسماح بزيادة الاستيراد والتصدير، وتسهيل حركة المرضى والتجار عبر حاجز بيت حانون "إيرز"، وعدم ربط ذلك بأي خلافات إسرائيلية داخلية، خاصةً مع قرب الانتخابات الاسرائيلية.

وبينت الصحيفة، أن ملادينوف أكد من جانبه أن العمل ما يزال جاريا في المشاريع التي تم الاتفاق على تنفيذها من أجل توفير الدعم الكامل لها، وأن هناك حراكاً جدياً يجري من جهات مختلفة لتنفيذها، وأن هناك جدية وتطمينات إسرائيلية بأنها معنية بحالة الهدوء وتنفيذ الاتفاقيات.

وأشارت الصحيفة، إلى أن ملادينوف أكد لهنية ولقيادة حماس استمرار نقل الأموال القطرية، والاستمرار في تنفيذ مشاريع تشغيل الخريجين، مشيرةً إلى أن هناك مشاريع أخرى تتعلق بمحطة مياه التحلية ستنفذ وكذلك التجهيز لمشاريع أخرى، منها حشد دعم أكبر لقضية المنطقة الصناعية والمستشفى الذي سيبنى شمال قطاع غزة لمرضى السرطان.

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