شؤون فلسطينية

ليبرمان: نتنياهو سيُحول الأموال القطرية لحماس كـ "رسوم حماية"

ليبرمان: نتنياهو سيُحول الأموال القطرية لحماس كـ "رسوم حماية"
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
انتقد زعيم حزب إسرائيل بيتنا، أفيغدور ليبرمان، الأخبار التي تتحدث عن قبول حكومة بنيامين نتنياهو دخول دفعة جديدة من الأموال القطرية لقطاع غزة.

وقال ليبرمان، في تصريحات له: "يستمر الاستسلام لحماس، رد الحكومة الإسرائيلية على الأضرار المباشرة التي لحقت بمبنى يشيفا في سديروت أمس، أنه سيتم تحويل 30 مليون دولار كرسوم حماية إلى حماس الأسبوع المقبل".

يذكر أن صاروخاً أطلق أمس على اسديروت وأصاب مبنى بشكل مباشر، فيما ردت إسرائيل بقصف عدة أهداف بقطاع غزة.

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