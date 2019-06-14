إسرائيل تنشر منظومة القبة الحديدة على حدود قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
قالت القناة الإسرائيلية الـ 13، إن الجيش الإسرائيلي قرر نشر منظومة "القبة الحديدية" في منطقة الجنوب.
وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي نشر تلك المنظومة الدفاعية، بعد إطلاق صاروخ، مساء أمس الخميس، من قطاع باتجاه مدينة سيدروت، وإصابة مبنى بشكل مباشر دون وقوع إصابات.
قالت القناة الإسرائيلية الـ 13، إن الجيش الإسرائيلي قرر نشر منظومة "القبة الحديدية" في منطقة الجنوب.
وأوضحت القناة، الجمعة، أنه نتيجة لعودة التوتر في منطقة غلاف غزة، فإن الحكومة الإسرائيلية عزمت على نشر المنظومة الدفاعية "القبة الحديدية" في منطقة غلاف غزة، وذلك على ضوء التصعيد الأمني في اليومين الماضيين في القطاع.
وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي نشر تلك المنظومة الدفاعية، بعد إطلاق صاروخ، مساء أمس الخميس، من قطاع باتجاه مدينة سيدروت، وإصابة مبنى بشكل مباشر دون وقوع إصابات.
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