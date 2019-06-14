حماس تُعلق على مشاركة مستوطنين في حفل زفاف برام الله

رام الله - دنيا الوطن

علق القيادي في حركة حماس، عبد الرحمن شديد، على مشاركة عدد من المستوطنين في عرس دير قديس غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية.





وقال شديد، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الجمعة: "إننا إذ نستنكر بشدة السماح بمشاركة عدد من المستوطنين في عرس دير قديس، لنؤكد على أن هذا الفعل هو حالة شاذة عن وعي شعبنا بضرورة مقاومة الاحتلال، كما لا يعبر عن أصالة شعبنا الفلسطيني وتضحياته العظيمة التي يبذلها في سبيل تحرير أرضه".وأضاف شديد: "نؤكد على أن هذه المظاهر التي تشمل الاحتفاء بالاحتلال ومستوطنيه المجرمين، لن يعطي شرعية للاحتلال على أرضنا، وسيبقى شعبنا على وعيه ونهج شهدائه وجرحاه وأسراه في مقاومة هذا الاحتلال وتجريمه".وتابع: "ندعو لمحاسبة المسؤولين عن هذه المشاركة الآثمة، ومقاطعتهم اجتماعيا، والتنديد بفعلهم وكل ما يمت لهذه الأعمال غير الوطنية بصلة".