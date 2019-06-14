إصابة 34 مواطناً شرق القطاع و"الأرض مش للبيع" عنوان الجمعة المقبلة

رام الله - دنيا الوطندعت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، اليوم الجمعة، الفلسطينيين للمشاركة في الجمعة القبلة من المسيرات والتي ستحمل عنوان "الأرض مش للبيع".وقالت الهيئة في المؤتمر الصحفي الختامي للجمعة 62 من مسيرات العودة، إن المسيرات مستمرة حتى تحقيق أهدافها كاملة، وكسر الحصار عن قطاع غزة.واعتبرت الهيئة التصعيد الإسرائيلي محاولة بائسة للالتفاف على مطالب شعبنا، مجددة تمسكها بمطلب إنهاء الحصار ورفع كل أشكال المعاناة عن القطاع.وأكدت الهيئة أن الضفة الغربية جزء عزيز من أرضنا التاريخية، مشددة على أن وجود الاحتلال فيها باطل وزائل.وأعلنت الهيئة رفضها لورشة المنامة في البحرين التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، مطالبة جميع الدول بعدم المشاركة فيها.وأعربت الهيئة عن دعمها وإسنادها لموقف الأسرى في سجون الاحتلال، مؤكدة وقوفها إلى جانبهم في مواجهة إجراءات الاحتلال التعسفية.إلى ذللاك، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، إصابة 34 مواطناً بجراح مختلفة من قبل الاحتلال الاسرائيلي خلال الجمعة الـ 61 لمسيرة العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة وإصابة مسعف ومسعفة بجراح مختلفة شرق جباليا ورفح.