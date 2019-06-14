الحية: نتابع مع ملادينوف والوسطاء لتطبيق تفاهمات التهدئة

رام الله - دنيا الوطن

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية، إن حركته تتابع مع المبعوث الأممي نيكولاي ميلادينوف وكل الوسطاء لإلزام الاحتلال بتطبيق تفاهمات التهدئة.





وأوضح الحية، في تصريحات صحيفة، الجمعة، إن حماس لن تقبل أن يدفع شعبنا ثمن الخلافات الإسرائيلي وستواصل المقاومة حتى إنهاء الحصار.







وأشار الحية، إلى أن تصريحات السفير الأمريكي تدلل على الانحياز المطلق للاحتلال، لافتاً إلى أن الإدارة الأمريكية لا تحترم الأعراف والقوانين الدولية وسنقف بالمرصاد في وجه كل مشاريع التصفية.







وأضاف: "الشعوب العربية ما زالت حية ونطالب الدول العربية بمقاطعة ورشة البحرين والوقوف إلى جانب الحق الفلسطينة، وصفق القرن وورشة البحرين ولدت ميتة، ولن تجد طريقاً لتطبيقها.

