الرئيس عباس يوجه رسالة لنظيره اللبناني بشأن مؤتمر البحرين

رام الله - دنيا الوطنتسلم الرئيس اللبناني، العماد ميشال عون رسالة من الرئيس محمود عباس تناولت الموقف الفلسطيني من التطورات الأخيرة المتصلة بالقضية الفلسطينية.ونقل عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والمشرف العام على الساحة اللبنانية الوزير عزام الأحمد، اليوم الجمعة، الرسالة للرئيس عون، خلال زيارته على رأس وفد فلسطيني، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية، وفق (وفا).وتناولت الرسالة "الموقف الفلسطيني من التطورات الأخيرة المتصلة بالقضية الفلسطينية والتي تهدد مستقبل النظام الدولي القائم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".وأعرب الرئيس عباس عن تقديره لمواقف الرئيس عون "التاريخية والشجاعة، ومواقف الشعب اللبناني بدعم الشعب الفلسطيني في كل مراحل نضاله ومشاركته في التصدي للعدوان الاسرائيلي، والتضحيات التي قدمها ويقدمها الشعب اللبناني بكل مكوناته "لاسيما رفض لبنان "صفقة القرن" والمشاركة في ورشة المنامة".وأشار في رسالته "إلى استمرار إسرائيل في التوسع وبناء المستوطنات غير القانونية وجدران الفصل في الأراضي المحتلة، ومحاولة تهويد القدس والتهجير القسري لسكانها".