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محكمة العدل الدولية ترفض طلباً للإمارات بشأن قطر

محكمة العدل الدولية ترفض طلباً للإمارات بشأن قطر
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
رفضت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، طلبات إماراتية بفرض إجراءات مؤقتة ضد قطر، ترتبط بسحب شكوى قطر أمام محكمة لجنة التمييز العرقي.

وقال رئيس المحكمة عبد القوي أحمد يوسف خلال الجلسة "الإمارات طلبت 4 تدابير فورية مؤقتة"، وفق وكالة (سبوتنك) للأنباء.

وأضاف: "التدبير الأول، طلبت من المحكمة سحب بيان قطر المقدم إلى اللجنة والمتعلق بإزالة تدابير التمييز العرقي، والطلب الثاني أن تحكم المحكمة وأن تقوم دولة قطر بالتوقف الفوري عن وقف مساعي الإمارات لمساعدة المواطنين القطريين ومنه وقف حجب الموقع الذي مكن من خلاله التقدم بطلب زيارة الإمارات".

وأضاف القاضي: "الطلب الثالث للإمارات هو أن تأمر المحكمة قطر ووكالاتها الإعلامية الحكومية أن لا تقوم بتأجيج النزاع أو تجعل من حله أصعب، والطلب الرابع متعلق بعدم تأجيج الصراع".

وقال رئيس المحكمة "المحكمة خلصت من النقاط الأربعة بأن الشروط لفرض التدابير الأربعة لم تلبي وتؤكد أن القرار الصادر في المداولات الحالية، وتقوم برفض طلب فرض الإجراءات المؤقتة الذي قدمته الإمارات العربية المتحدة ضد قطر".

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