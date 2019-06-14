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دولي

ترامب يتهم إيران بتنفيذ هجوم ناقلتي النفط بالخليج

ترامب يتهم إيران بتنفيذ هجوم ناقلتي النفط بالخليج
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بالوقف وراء الهجمات التي استهدفت ناقلات النفط في مياه الخليج أمس الخميس، محذراً من أنه إذا أغلقتت مضيق هرمز فلن يبقي مغلقا لوقت طويل.

 وقال ترامب، اليوم الجمعة، في لقاء مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية "إيران هي من فعلتها"، مضيفا "الأدلة التي لدينا عليها بصمات الحرس الثوري الإيراني".

وحذر ترامب إيران من إغلاق مضيق هرمز، قائلاً: "إن حدث ذلك فلن يبقي مغلقا لوقت طويل".

يذكر أن الجيش الأمريكي تمكن من التقاط لحظة قيام بحارة إيرانيين بإزالة لغم لم ينفجر من ناقلة النفط اليابانية التابعة لشركة كوكوكا سانغيو، التي تعرضت للهجوم في خليج عمان.

ونشر الجيش الأمريكي أمس الخميس تسجيلا مصوراً قال إنه يظهر الحرس الثوري الإيراني يزيل لغما لم ينفجر من جانب إحدى ناقلتي النفط التي تعرضتا لهجمات فضلا عن صورة تظهر لغما فيما يبدو قبل إزالته.

وأعلنت إيران، اليوم الجمعة، أنها أرسلت خبراء إلى إحدى ناقلات النفط، التي تعرضت لهجوم أمس الخميس، لمعرفة ما إذا كان بإمكان الطاقم العودة الآن إلى السفينة.

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