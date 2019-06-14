إصابات برصاص الاحتلال خلال قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

رام الله - دنيا الوطنأصيب مواطنين 4 برصاص الاحتلال المعدني بينهم طفل فيما اعتدى الجنود على طواقم الصحافة خلال قمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والتي انطلقت في اطار الفعاليات المناهصة لصفقة القرن ومؤتمر البحرين.وافاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي ان جنود الاحتلال هاجموا المشاركين في المسيرة بالرصاص المعدني بعد كشف كمين لهم مما ادى الى اصابة 4 من المشاركين في المسيرة بجروح مختلفة بينهم طفل عمره 15 عاما عولجوا ميدانيا من قبل طاقم الهلال الاحمر الفلسطيني، موضحا ان الجنود اعتدوا على طواقم الصحافة وطردوهم من مكان المواجهات واتخذوهم دروعا بشرية.وقال شتيوي: ان اعدادا كبيرة من جنود الاحتلال كانوا قد نصبوا كمينا بين حقول الزيتون بهدف استدراج الشبان لاعتقالهم الا انه تم كشفهم" مشيرا الى انهم تصرفوا بطريقة وحشية ولاحقوا الشبان الى داخل البلدة واقتحموا عددا من المنازل واستخدموها ثكنات عسكرية لقناصتهم.وبين شتيوي ان المئات من ابناء البلدة شاركوا في المسيرة التي انطلقت ضمن سلسلة فعاليات شعبية سيتم تنظيمها ردا على ما يسمى بمؤتمر البحرين الاقتصادي ورفضا لتصريحات السفير الامريكي في تل ابيب حول ضم اراضي الصفة لصالح دولةالاحتلال.