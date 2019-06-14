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السعودية تعترض 5 طائرات حوثية مُسيّرة

السعودية تعترض 5 طائرات حوثية مُسيّرة
رام الله - دنيا الوطن
اعترضت القوات السعودية خمس طائرات مسيّرة للحوثيين في ثاني هجوم جوي لهم يستهدف مطارًا سعوديًا في جنوب غرب المملكة في غضون يومين، بحسب ما أعلنه التحالف الذي تقوده الرياض لمحاربة الحوثيين.

وقال التحالف في بيان نشرته وكالة الانباء السعودية ان "قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية السعودية تمكنت الجمعة من اعتراض وإسقاط خمس طائرات بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها المليشيات الحوثية باتجاه مطار أبها الدولي ومحافظة خميس مشيط".

وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي أن حركة الملاحة الجوية والمجال الجوي بمطار أبها الدولي تعمل بصورة طبيعية، وليس هناك أي تأخير في الرحلات الجوية وحركة المسافرين.

وبيّن العقيد المالكي أن "الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تحاول استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية في محاولات بائسة ومتكررة، من دون تحقيق أي من أهدافهم وأعمالهم العدائية اللامسؤولة، حيث يتم كشف وإسقاط هذه الطائرات".

وقال: "نؤكد حقنا المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

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