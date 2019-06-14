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شؤون فلسطينية

أصيبت برصاص إسرائيلي وهي بحضن والدتها.. استخراج رصاصة من رأس رضيعة بنابلس

أصيبت برصاص إسرائيلي وهي بحضن والدتها.. استخراج رصاصة من رأس رضيعة بنابلس
رام الله - دنيا الوطن
 نجح فريق طبي باستخراج رصاصة من رأس رضيعة (7 أشهر) في مستشفى رفيديا الحكومي بنابلس، حيث كانت الطفلة قد أصيبت برصاص إسرائيلي، وهي بحضن والدتها.

وقالت وزارة الصحة في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن فريقاً طبياً أمريكياً أجرى عملية جراحية للطفلة، حيث تكللت العملية بالنجاح، وغادرت الطفلة المستشفى.

وأشادت وزيرة الصحة مي الكيلة بجهود الفريق الطبي الأمريكي وجمعية إغاثة أطفال فلسطين، مؤكدة أن قدوم هذه الوفود إلى فلسطين دليل على أن قضية فلسطين، لا تزال تتصدر أولويات شعوب العالم، حيث يمثل هؤلاء الأطباء سفراء لفلسطين في
بلدانهم.

وأضافت أن "التعاون الكبير بين الوزارة وجمعية إغاثة أطفال فلسطين ساهم في استقدام مئات الوفود المتميزة والتي أجرت عمليات نوعية في مستشفياتنا، ما ساهم في تبادل الخبرات بين كوادرنا والوفدو الدولية، إضافة إلى تقليص فترة انتظار المرضى للعمليات".

وكانت الطفلة قد أصيب برصاصة في رأسها إثر إطلاق جنود الإحتلال النار قرب منزلهم في قرية المزرعة شمالي غرب رام الله وهي في حضن والدتها، حيث أمضت على إثرها ثلاثة أسابيع في وحدة العناية المركزة.

وأشارت الوزارة إلى أن الفريق الطبي الأمريكي متخصص بجراحة المخ والأعصاب واستضافته وزارة الصحة من خلال التعاون مع جمعية إغاثة أطفال فلسطين.

وأجرى الفريق الأمريكي بقيادة جراحي المخ والأعصاب د.آرون روبيسون ود.أحمد خالدي وفريقهم من مستشفى جامعة لوما ليندا للأطفال العملية الجراحية المعقدة للطفلة، واستغرقت ساعتين في مستشفى رفيديا.

وتابعت الوزارة أن 7 وفود طبية متخصصة في مجالات مختلفة تضم 16 طبيباً وأخصائياً وممرضا يعملون خلال شهر حزيران الحالي في المستشفيات الحكومية بالضفة الغربية.

وأشارت الوزارة إلى أنها تستقطب سنوياً في مستشفياتها بالضفة الغربية وقطاع غزة ما يزيد عن 150 فريقاً طبياً في مختلف التخصصات ومن مختلف دول العالم.

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