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قرقاش يُهاجم ظريف: مصداقيته تتضاءل

قرقاش يُهاجم ظريف: مصداقيته تتضاءل
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أن مصداقية وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف "تتضاءل".

وقال قرقاش، في تغريدة له بموقع (تويتر): "تزداد إشارة وزير الخارجية الإيراني ظريف إلى الفريق باء هزلية، وتتضاءل مصداقيته يوما بعد يوم".

وأضاف "العلاقات العامة ليست بديلا حقيقيا للسياسات البناءة. وقف تصعيد الموقف الحالي يتطلب أفعالا تتسم بالحكمة وليس كلمات جوفاء".

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