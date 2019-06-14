(BDS) تُطالب بحل "لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي".. والأخيرة ترد: عملنا فدائي

رام الله - دنيا الوطندعت حركة المقاطعة العالمية (BDS) لحل "لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي"، المنبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية، بدعوى أنها تمارس أنشطة تطبيعية.وطالبت (BDS)، بالضغط على اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، لتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي، بما يشمل حلّ "لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي".وبيّنت (BDS) أن "وفدًا يمثل لجنة التواصل سبق ونظم إفطارًا تطبيعيًا مع شخصيات إسرائيلية في مدينة يافا، وضم شخصيات في السلطة ورؤساء بلديات".وأكدت أن تلك الواقعة لم تكن "المرة الأولى التي يشارك فيها ممثلون عن لجنة التواصل في أنشطة تطبيعية، فسجلّ اللجنة حافلٌ بالمشاركات في مؤتمرات تُعنى بالأمن القومي لإسرائيل، مثل مؤتمر هرتسليا، الذي يعتبر الأهم على مستوى الأمن والمخابرات الإسرائيلية".بدورها، ردت لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي، على حركة المقاطة، بالقول: "لن نتوقف لحظة عن المطالبة بمحاسبة المُطبعين، واجتثاثهم، ومحاصرتهم، لأنهم ببساطة يشكلون ضررًا على مصالح شعبنا الفلسطيني العليا، ويتعارضون كليًا مع منهج عمل لجنة التواصل مع المجتمع الاسرائيلي بمنظمة التحرير، القائم على الاشتباك سياسيًا مع مكونات المجتمع الاسرائيلي مُسلحين بروايتنا بشقها التاريخي الذي يثبت أحقيتنا التاريخيه بارضنا الفلسطينية؛ بالاستناد إلى الشواهد الحضارية القائمة".وقالت اللجنة: إن التواصل مع القطاعات السياسية والمجتمعية في اسرائيل، جاء بهدف نقل الموقف السياسي المتمثل بانهاء الاحتلال، والاستجابة لمساعي تحقيق السلام المتمثلة بحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران وحل قضية اللاجئين حلًا عادلًا مُتفق عليه ودعوتهم للعمل على إنهاء الاحتلال واحلال السلام.وأشارت اللجنة، إلى أن عملها يكون في عمق الوعي الاسرائيلي، ولمواجهة البناء المغلق عقائديًا وفكريًا للمجتمع الاسرائيلي، ومحاولة التأثير عليه وإخراجه من هيمنة الاعلام اليميني المُحرض على الحقوق والوجود الفلسطيني، مؤكدة أن هذا العمل "نضالي بامتياز يتسم بروح الفدائية في كثير من جوانبه".