دولي

ترامب: لا أمريكا ولا إيران مستعدتان لإبرام اتفاق

ترامب: لا أمريكا ولا إيران مستعدتان لإبرام اتفاق
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تقديره لزيارة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لإيران للاجتماع مع قادتها، لكنه يعتقد أن من السابق لأوانه الحديث عن إبرام واشنطن لاتفاق مع طهران.

وغرد ترامب، عبر حسابه الرسمي على موقع (تويتر): "لا هم مستعدون ولا نحن أيضًا".

​ووفق (العربية.نت) فلم تعكس زيارة رئيس الحكومة اليابانية، شينزو آبي، لطهران إلى الآن أي توقعات إيجابية بشأن اتفاق يقوم بحلحلة الأزمة المشتعلة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية على وقع الملف النووي.

بدوره، قال المرشد الإيراني، علي خامنئي، لآبي: إنه لا ينوي مراسلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأن الأخير "غير جدير بالمراسلة".

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