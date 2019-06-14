الكشف عن تفاصيل جديدة حول استهداف ناقلتي النفط في خليج عُمان

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس الشركة المشغلة لناقلة النفط اليابانية، التي تعرضت لهجوم في بحر عمان، أن بحارة السفينة شاهدوا "جسمًا طائرًا"، قبل وقوع انفجار ثان على متنها.وقال يوتاكا كاتادا رئيس شركة (كوكوكا سانجيو) للملاحة: إن "أفراد الطاقم قالوا إنهم ضربوا بجسم طائر"، مؤكدا: "قالوا إنهم رأوه بأعينهم".وكانت ناقلتا نفط في خليج عمان قرب سواحل إيران، تعرضتا إلى هجوم، أدى إلى اشتعال النيران في إحداهما، وإصابة طفيفة لأحد أفراد طاقم السفينة.