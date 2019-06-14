دولي

المتحدثة باسم البيت الأبيض تترك منصبها وترامب يصفها بالرائعة

المتحدثة باسم البيت الأبيض تترك منصبها وترامب يصفها بالرائعة
المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز ستترك منصبها مع نهاية الشهر الجاري.

وكتب ترامب في تغريدة على موقع (تويتر): "بعد 3 سنوات ونصف، ستغادر الرائعة سارة هاكابي ساندرز البيت الأبيض نهاية الشهر وستعود إلى بيتها في ولاية أركنساس".

وأشاد ترامب بأداء المتحدثة لواجبها، وأعرب عن أمله بأن تترشح ساندرز لمنصب محافظة ولاية أركنساس.

وسارة ساندرز هي الشخص الثاني في منصب المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض منذ تولي إدارة ترامب مهامها في البيت الأبيض، بعد استقالة سلفها شون سبايسر.

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