المتحدثة باسم البيت الأبيض تترك منصبها وترامب يصفها بالرائعة

رام الله - دنيا الوطنأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز ستترك منصبها مع نهاية الشهر الجاري.وكتب ترامب في تغريدة على موقع (تويتر): "بعد 3 سنوات ونصف، ستغادر الرائعة سارة هاكابي ساندرز البيت الأبيض نهاية الشهر وستعود إلى بيتها في ولاية أركنساس".وأشاد ترامب بأداء المتحدثة لواجبها، وأعرب عن أمله بأن تترشح ساندرز لمنصب محافظة ولاية أركنساس.وسارة ساندرز هي الشخص الثاني في منصب المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض منذ تولي إدارة ترامب مهامها في البيت الأبيض، بعد استقالة سلفها شون سبايسر.