السعودية: إيران استهدفت ناقلتي النفط بخليج عُمان
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أن الجميع يعمل على تفادي الحرب باستثناء إيران.
وقال الجبير لشبكة (CNN): إن السعودية تتفق مع الولايات المتحدة في أن إيران تقف وراء الهجوم على ناقلتي نفط في بحر عمان، مضيفًا: "ليس لدينا سبب يدعونا للاختلاف مع وزير الخارجية الأمريكي، فنحن نتفق معه. إيران لها تاريخ في ذلك".
وتابع وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية: "سنعمل ما في وسعنا لحماية بلداننا".
وكانت الولايات المتحدة، قد اتهمت، أمس الخميس، إيران بالوقوف وراء الهجوم الذي استهدف ناقلتي نفط في بحر عمان.
أكد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أن الجميع يعمل على تفادي الحرب باستثناء إيران.
وقال الجبير لشبكة (CNN): إن السعودية تتفق مع الولايات المتحدة في أن إيران تقف وراء الهجوم على ناقلتي نفط في بحر عمان، مضيفًا: "ليس لدينا سبب يدعونا للاختلاف مع وزير الخارجية الأمريكي، فنحن نتفق معه. إيران لها تاريخ في ذلك".
وتابع وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية: "سنعمل ما في وسعنا لحماية بلداننا".
وكانت الولايات المتحدة، قد اتهمت، أمس الخميس، إيران بالوقوف وراء الهجوم الذي استهدف ناقلتي نفط في بحر عمان.
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