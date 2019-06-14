السعودية: إيران استهدفت ناقلتي النفط بخليج عُمان

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أن الجميع يعمل على تفادي الحرب باستثناء إيران.وقال الجبير لشبكة (CNN): إن السعودية تتفق مع الولايات المتحدة في أن إيران تقف وراء الهجوم على ناقلتي نفط في بحر عمان، مضيفًا: "ليس لدينا سبب يدعونا للاختلاف مع وزير الخارجية الأمريكي، فنحن نتفق معه. إيران لها تاريخ في ذلك".وتابع وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية: "سنعمل ما في وسعنا لحماية بلداننا".وكانت الولايات المتحدة، قد اتهمت، أمس الخميس، إيران بالوقوف وراء الهجوم الذي استهدف ناقلتي نفط في بحر عمان.