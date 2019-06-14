تركي آل الشيخ يُعلق لأول مرة على قضية "الديسكو الحلال" في السعودية

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وأكدت الهيئة العامة للترفيه، أنها حريصة على رفضها القاطع لأي مخالفات قانونية من هذا النوع، وأنها ستتخذ الإجراء القانوني المتبع في مثل هذه الحالات، بسحب رخص متعهدي الفعاليات المخالفة للإجراءات، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.



وأكدت الهيئة العامة للترفيه، أنها حريصة على رفضها القاطع لأي مخالفات قانونية من هذا النوع، وأنها ستتخذ الإجراء القانوني المتبع في مثل هذه الحالات، بسحب رخص متعهدي الفعاليات المخالفة للإجراءات، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

رام الله - دنيا الوطنأصدر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، بيانا رسميا، بشأن قضية افتتاح أول (ديسكو حلال) في مدينة جدة.وقال الشيخ، في بيان رسمي للهيئة: إنه تم فتح تحقيق فوري في مقاطع فيديو تم تداولها، الأربعاء الماضي، لإحدى الفعاليات في جدة.وأكد أن الفعالية المقامة تحت اسم "بروجكت إكس" مخالفة للإجراءات القانونية والأنظمة المعمول بها، ولم يتم ترخيصها من قبل الهيئة، وكانت بالأصل ترخيصا لإقامة فعالية أخرى استغل متعهدها موافقة الهيئة على تمديد إقامتها إلى تاريخ 11 شوال 1440 لارتكاب هذه المخالفة، التي وصفتها بـ "الجسيمة وغير المقبولة"، وفق ما نقلت وكالة (سبوتنيك)