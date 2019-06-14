شاهد: لقطات لبحارة ناقلة النفط بعد إنقاذهم من الاستهداف بخليج عُمان

رام الله - دنيا الوطننشرت وسائل إعلام عالمية، فيديوهات وصور، لأفراد طاقم ناقلة النفط (فرونت ألتير) بعد إنقاذهم من هجوم تعرضت له ناقلتهم في خليج عمان أمس الخميس.ووفق ما نقل موقع (السومرية نيوز) عن هيئة الملاحة البحرية الإيرانية، قولها بأنها أنقذت 11 بحارا من الجنسية الروسية و11 من الجنسية الفلبينية وواحدا من جورجيا، وجميعهم سالمون، وكانوا على متن الناقلة (فرونت ألتير).