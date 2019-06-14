دولي

أوغلو: أبعدنا حادثة مقتل خاشقجي عن علاقتنا مع السعودية

أوغلو: أبعدنا حادثة مقتل خاشقجي عن علاقتنا مع السعودية
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن بلاده تفصل حادثة مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، عن علاقاتها الثنائية مع الرياض.

ووفق وكالة (الأناضول)، فقد أكد جاويش أوغلو أنه لا توجد مشكلة في العلاقات الثنائية مع السعودية"، مضيفًا: "مبادرة الرئيس أردوغان بمهاتفة الملك سلمان في عيد الفطر، مؤشر على عدم وجود أي مشاكل من جانبنا في علاقاتنا الثنائية مع المملكة".

وحول ربط ملف خاشقجي بالسعودية، قال الوزير التركي: "أبعدنا حادثة مقتل خاشقجي عن علاقتنا مع السعودية، ونضع حادثة مقتل خاشقجي بمعزل عن علاقاتنا الثنائية مع السعودية، إلا أن السعوديين، لا يفعلون ذلك بالقدر ذاته"، وفق تعبيره.

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