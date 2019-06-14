سفاح نيوزيلندا يفاجئ العالم بتصريح جريء

رام الله - دنيا الوطنفاجأ سفاح نيوزيلندا الذي يواجه 89 تهمة، منها 50 تهمة بالقتل و39 تهمة بشروع في قتل آخرين، بأنه بريء من كل تهم القتل والإرهاب الموجهة إليه.ووفقا لموقع (الحرة)، فقد دفع الأسترالي برنتون تارانت، المتّهم بقتل 51 مصلّياً مسلماً في هجوم مسلّح شنّه على مسجدين في مدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا في آذار/ مارس الماضي، ببراءته من كلّ تّهم القتل والإرهاب الموجّهة إليه.والتزم تارانت الصمت، لدى مثوله، الجمعة، أمام المحكمة عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، في حين قال محاميه شاين تيت إنّ موكّله "يدفع ببراءته من كل التّهم".