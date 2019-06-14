القناة 13: الجيش الإسرائيلي سيبقى في حالة تصعيد مع حماس والجهاد

رام الله - دنيا الوطنأكدت القناة (13) الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في حالة تصعيد مستمر مع حركتي حماس والجهاد الإسلامي، بقطاع غزة.وأضحت القناة، أن إسرائيل بحالة تصعيد مستمر في الوقت الراهن مع حماس؛ بسبب إشكالية في تفاهمات التهدئة التي ترعاها مصر.وقالت القناة: إنه في تفاهمات وقف إطلاق النار، تم الاتفاق على ما سيقدمه كل طرف في مقابل الهدوء، لكن السرعة والكمية لم تتحقق، وفق ما نقل موقع (عكا).وأشارت إلى أنه نتيجة لذلك، لا تستطيع إسرائيل إقناع حركة حماس بالالتزام بالاتفاقات الموجودة.يشار إلى أن اليومين الماضيين شهدا تصعيدًا في قطاع غزة، حيث قصف إسرائيل، الليلة الماضية، عدة أهداف لحركة حماس بغزة.