المكتب الحركي لفتح: فوز نقيب الصحفيين بأعلى الاصوات بانتخابات الاتحاد الدولي انجاز كبير

رام الله - دنيا الوطنأشاد المكتب الحركي المركزي للصحفيين، في حركة فتح -الأقاليم الجنوبية- بـ "الإنجازات الكبيرة التي حققها وفد نقابة الصحفيين الفلسطينيين خلال المؤتمر الثلاثين للاتحاد الدولي للصحفيين والذي عقد في الجمهورية التونسية".وهنأ المكتب الحركي، نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، بحصوله على أعلى الأصوات في انتخابات اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي حيث حصد 277 صوتًا من أصل 290 صوتًا.وأشار إلى انتخاب الزميلة ريما المسروجي، في مجلس النوع الاجتماعي وحصولها على أعلى الأصوات، إلى جانب انتخاب الزميل منتصر حمدان بعضوية لجنة الانتخابات والزميل نبهان خريشة في هيئة مؤتمر الاتحاد الدولي للصحفيين.وأكد المكتب الحركي المركزي للصحفيين، أن هذه الإنجازات المميزة التي حققها وفد نقابة الصحفيين ما كانت لتتحقق إلا بالأداء المتفوق للوفد الفلسطيني والذي تمثل في نقيب الصحفيين ونائبه وأعضاء الأمانة العامة.