لليوم الثاني على التوالي.. مستوطنون يقتحمون منطقة "برك سليمان" السياحية

رام الله - دنيا الوطناقتحم مستوطنون، صباح الجمعة، منطقة برك سليمان السياحية الواقعة بين بلدة الخضر وقرية ارطاس جنوب بيت لحم، لليوم الثاني على التوالي.وأكدت وكالة (وفا) الرسمية، أن مجموعة كبيرة من المستوطنين اقتحمت المنطقة وسط حراسة من قبل قوات الاحتلال ومرافقة القيادة العسكرية للجيش جنوب الضفة الغربية، وانتشروا على البرك الثلاث، وأدوا طقوسا تلمودية.وكان المستوطنون قد اقتحموا المنطقة ذاتها أمس، في وقت تتعرض فيه إلى اقتحامات متكررة.