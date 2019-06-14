الاحتلال يعتقل فتى من مخيم جنين

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، فتى من مخيم جنين بالقرب من حاجز عسكري الجلمة.وأفادت الوكالة الرسمية (وفا) بأن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى أسامة رمزي محمد فياش من مخيم جنين، أثناء تواجده بالقرب من حاجز عسكري الجلمة.