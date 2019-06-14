شاهد: 10 إصابات في حادث تصادم مركبتين كانتا تتسابقان وسط غزة

وأوضح المقدم فهد حرب، مفتش تحقيقات حوادث السير بغزة، أنه في تمام الساعة السادسة صباح اليوم، في شارع جمال عبد الناصر "الثلاثيني" مقابل الجامعة الإسلامية، كانتا مركبتين في حالة سباق وقيادة متهورة وتجاوز، مما أدى إلى تصادم بالمركبتين ومن ثم فقدان السيطرة على آلة القيادة، ومن ثم صدم المركبتين بالأشجار ودربزين الحديد الموجود في المكان.

رام الله - دنيا الوطنأصيب عشرة مواطنين بجراح متوسطة، صباح اليوم الجمعة؛ جراء حادث مروري، وقع قرب الجامعة الإسلامية في مدينة غزة.وبحسب إعلام شرطة مرور غزة، فقد أصيب 10 مواطنين بجراح متوسطة، في حادث مروري بين جيب هونداي ومركبة i30 بالقرب من الجامعة الإسلامية بمدينة غزة، مشيرًا إلى وجود أضرار جسيمة.