شؤون فلسطينية

لبحث أزمات غزة والتصعيد.. بدء اجتماع قيادة حماس وملادينوف

لبحث أزمات غزة والتصعيد.. بدء اجتماع قيادة حماس وملادينوف
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ومبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف
رام الله - دنيا الوطن
بدأ اجتماع قيادة حركة حماس، ومبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، قبل قليل.

ويبحث الطرفان، سبل تنفيذ التفاهمات التي رعتها القاهرة، بين المقاومة بغزة، وإسرائيل، وكذلك قضية التصعيد الأخير.

ووصل ملادينوف، إلى قطاع غزة صباح اليوم الجمعة، عبر معبر بيت حانون/ ايرز، شمال القطاع.

وكان ملادينوف قد زار قطاع غزة في الثالث عشر من آيار/ مايو الماضي وأكد على ضرورة الحفاظ على بقاء الهدوء في قطاع غزة وذلك من أجل استمرار المشاريع.

وأعرب ميلادينوف في الزيارة السابقة للقطاع عن أمله في الحفاظ على الهدوء لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، لما سيؤدي للتقدم بالمشاريع بعيدة المدى.

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