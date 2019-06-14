عريقات: حملة أمريكية إسرائيلية تستهدف أبو مازن.. وإدارة ترامب تتغاضى عن فساد نتنياهو

رام الله - دنيا الوطنأكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، أن حملة أمريكية إسرائيلية تسعى في الوقت الحالي لاستهداف الرئيس الفلسطيني محمود عباس.|‏وقال عريقات في تغريدة له عبر موقع (تويتر): إن الحملة الإسرائيلية الأمريكية، ضد الرئيس عباس،هدفها توجيه رسالة لكل من يتمسك بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، بانه سيواجه نفس المصير والحملات، وخاصة القول اننا غير قادرين على حكم أنفسنا.وفي سياق آخر، أوضح عريقات، أن لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ملفات فساد، لكن الادارة الأمريكية لا تتحدث عن ذلك.وطرح عريقات، عدة تساؤلات في تغريدته، قائلًا: هل سمعتم كلمة واحدة من أي مسؤول أمريكي حول فساد نتنياهو، هل يستمر الاحتلال الاسرائيلي بسبب الفساد.. هل يستمر تهويد القدس وشرعنة الاستيطان، بسبب عدم القدرة الفلسطينية.. هل حصار قطاع غزة حرصًا على إزدهار الشعب الفلسطيني؟.وتابع: وهل أيضًا الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، والسيادة الاسرائيلية على الجولان، ومحاولة إسقاط ملف اللاجئين، جزءًا من برنامج الازدهار؟.