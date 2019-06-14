دولي

رومانيا: لا قرار بنقل سفارتنا إلى القدس وملتزمون بحل الدولتين

رومانيا: لا قرار بنقل سفارتنا إلى القدس وملتزمون بحل الدولتين
رام الله - دنيا الوطن
أكدت سكرتيرة الدولة في وزارة الخارجية الرومانية، ماريا ماجدلينا غريغوري، التزام بلادها بموقفها التاريخي وموقف الاتحاد الأوروبي إزاء القضية الفلسطينية والمتمسك بحل الدولتين سبيلا لحل الصراع.

وشددت خلال لقائها الخميس مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالاردن أيمن الصفدي، على عدم وجود أي قرار لنقل سفارة بلادها في إسرائيل إلى القدس.

وثمنت غريغوري دور الأردن الهام في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة مؤكدة أهمية اجتماعات العقبة التي مثلت بلادها فيها في تكريس نهج شمولي لمحاربة الاٍرهاب.

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