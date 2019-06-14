الصفدي: الأردن لم يُعلن موقفه الرسمي من المشاركة في ورشة البحرين

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أن قرار الأردن بشأن المشاركة بمؤتمر البحرين الاقتصادي سيعلن "بوضوح وثقة"، استنادا على مواقفه الثابتة والراسخة المعروفة للجميع.ووفق ما نقلت قناة المملكة، قال الصفدي: "لم نعلن موقفنا رسميا إزاء ورشة البحرين لأننا نمارس حقنا في أن نقيّم وفي أن نشاور وأن نتشاور مع أشقائنا وأصدقائنا وعندما نتخذ القرار سنعلنه بوضوح"، متابعًا: "السياسة الخارجية الأردنية تستند إلى ثوابت ومواقف واضحة، وثوابت الأردن المتعلقة بالقضية الفلسطينية أكّدها الملك عبد الله الثاني وبشكل لا يقبل أي تفسير".وأعلن عن تلك الثوابت، تجاه القضية الفلسطينية، وقال: "لا حل للقضية الفلسطينية إلا عبر انتهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، موضحا أن هذا هو الموقف الذي يدعمه العالم كافة".وعن مشاركة الاردن بمؤتمر البحرين الاقتصادي، قال الصفدي: "إذا شاركنا فإننا نشارك لنؤكد مواقفنا لنقول بوضوح وثقة وهذا الموقف يعرفه الجميع.. وإذا شاركنا فهو جزء من الاشتباك الإيجابي الذي يقوده الأردن دائما من أجل التأكيد على ثوابته فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وفي أي موقف أو قضية أخرى".وأضاف: "إذا لم نشارك نكون قد اتخذنا قرارنا بناء على تقييمنا، ستكون هناك مبررات لعدم مشاركتنا، وبالنهاية هي ورشة عمل. وإذا قررنا أن نذهب لنسمع إذا كان الطرح منسجما مع مواقفنا، فسنتعامل معه، وإذا كان غير منسجم ،سنقول لا."وتابع الصفدي: "نحن من يقرر موعد إعلان قرارنا، وتوقيت الإعلان أيضاً هو جزء من إدارة الملف، كما أن الأردن ليس على علم بما سيقدم الأميركيون في خطة السلام المعروفة باسم "صفقة القرن"، وأن الأردن ليس وحيدا في هذا الموقف.