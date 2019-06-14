نبيه بري: مؤتمر البحرين محاولة لرشوتنا من جيوبنا لتمرير صفقة القرن

رام الله - دنيا الوطناعتبر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أن مؤتمر البحرين، المرتقب هذا الشهر، محاولة "لرشوتنا من جيوبنا لتمرير صفقة القرن والقرارات الأمريكية".وقال بري في تصريحات صحفية، نقلتها وكالة (الأناضول): إن "انعقاد مؤتمر البحرين إنما هو محاولة لتحويل انتباهنا ورشوتنا من جيوبنا لهضم (صفقة القرن)، والقرارات الأمريكية، وفي مقدمتها، اعتبار القدس عاصمة إسرائيل الأبدية، وتهويدها، وأسرلة الجولان السوري وتشريع الاستيطان".وشدد باقلول: "نلتزم الموقف الفلسطيني في ألا نخطئ المكان والزمان ونقف بقوه ضد تصعيد وإشعال المزيد من التوترات في الشرق الأوسط والخليج".يشار إلى أن لبنان، وبشكل رسمي أعلن عبر وزير الخارجية جبران باسيل، عدم المشاركة في المؤتمر، طالما السلطة الفلسطينية، لن تشارك فيه.