فتح ترفع الغطاء التنظيمي عن رئيس مجلس قروي عقب حضور مستوطنين حفل نجله

رام الله - دنيا الوطنأعلنت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" عن رفع الغطاء التنظيمي عن رئيس المجلس القروي،لقرية دير قديس راضي ناصر، مطالبة اياه بتقديم استقالته الفورية من منصبه كرئيس للمجلس، جراء ما حدث أمس الأربعاء بحضور عدد من المستوطنين حفلة "حناء" نجله في القرية.وحذرت حركة فتح إقليم رام الله والبيرة – شعبة دير قديس في بيان تنظيمي صادر عنها من تكرار ذات الفعل في ظل ما يواجهه الشعب الفلسطيني من هجمة أمريكية إسرائيلية وبتمرير "صفقة القرن"، وجاء في البيان : "نعلن رفع الغطاء التنظيمي عن رئيس المجلس القروي، و ونثمن عاليا موقف أهالي القرية والرافضين وبشدة لما جرى".وقال البيان : "ندين هذا التصرف المسيء لكل الأعراف الوطنية والانتماء لفلسطين، ونحذر بشدة تكرار هذا الحدث في القرية".إلى ذلك، كتب رئيس مجلس بلدة دير قديس راضي ناصر، على صفحته بموقع "فيسبوك" توضيحا لما جرى في حفل زفاف نجله،وقال: أؤكد لكم انه وفي تمام الساعة الواحدة ليلا وبينما كنت في استقبال الضيوف على طاولة العشاء البعيدة عن موقع الحفلة وعندما سمعت بحضور بعض الاسرائيليين لموقع السهرة قمت مباشرة بطردهم هم والشباب الذين معهم وقام ابني بوقف الحفلة لتدارك الموقف.وأضاف، بعد التحقيق في الموضوع تبين ان من قام باحضارهم بعض الاشخاص الذين يعملون معهم في كراجات تصليح السيارات.وقال: تبين ان من قام بادخال الاسرائيلين الى السهرة كان يستهدف سمعتي والتشهير بي باسلوب غير اخلاقي وهذا ان دل على شيء فانما يدل على سوء نية من قام بادخالهم.وختم حديثه قائلًا: "أقسم بالله العظيم، أني لم أقم أو أعلم بدعوة اي إسرائيلي للحفلة، لكن أنا على استعداد تام للمحاسبة والمكاشفة والمساءلة وعلى كافة الأصعدة والمستويات".