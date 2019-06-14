شؤون فلسطينية

بالطائرات الحربية والمدفعية.. الاحتلال يقصف عدة أهداف في قطاع غزة

بالطائرات الحربية والمدفعية.. الاحتلال يقصف عدة أهداف في قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
استهدفت الطائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية، بعد منتصف ليل الخميس، عدة أهداف في قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية، بعدة غارات مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية، شرقي مدينة غزة، وأيضًا استهداف طيران الاحتلال الميناء الجديد غربي خانيونس، جنوب قطاع غزة.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال أرضًا زراعية، شرقي رفح، جنوب قطاع غزة.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال: إن الطائرات المقاتلة التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي قصفت أهدافًا في قطاع غزة، ردًا على إطلاق صاروخ من القطاع، وسقط بغلاف غزة، ما أدى لإصابة منزل بشكل مباشر في مستوطنة اسديروت.

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