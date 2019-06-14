مصرع شاب في حادث دهس وقع بمحافظة طولكرم

رام الله - دنيا الوطنلقي شاب فلسطيني (29 عاماً) من سكان ضاحية ذنابة، مصرعه، الليلة، بعد تعرضه لحادث دهس، وقع على مفترق شوفة شمال طولكرم.وأفاد العقيد لؤي ارزيقات، المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، أن الشرطة ألقت القبض على السائق، وباشرت بإجراءات التحقيق معه.