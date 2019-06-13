شاهد: الأمن الفلسطيني يمنع دورية لجيش الاحتلال من دخول بني نعيم بالخليل





يشار إلى أن مدينة نابلس، قد شهدت قبل يومين، حالة من التوتر الشديد، بعدما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على مجموعة من أفراد الأمن الفلسطيني، مما أسفر عن إصابة اثنين منهم.





















رام الله - دنيا الوطننشر على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، فيديو، يبين أفراداً من الأمن الفلسطيني، يمنعون دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي من دخول قرية بني نعيم بمدينة الخليل.