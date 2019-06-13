شاهد: الأمن الفلسطيني يمنع دورية لجيش الاحتلال من دخول بني نعيم بالخليل
رام الله - دنيا الوطن
نشر على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، فيديو، يبين أفراداً من الأمن الفلسطيني، يمنعون دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي من دخول قرية بني نعيم بمدينة الخليل.
نشر على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، فيديو، يبين أفراداً من الأمن الفلسطيني، يمنعون دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي من دخول قرية بني نعيم بمدينة الخليل.
يشار إلى أن مدينة نابلس، قد شهدت قبل يومين، حالة من التوتر الشديد، بعدما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على مجموعة من أفراد الأمن الفلسطيني، مما أسفر عن إصابة اثنين منهم.
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